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Şok eden Cocu iddiası

Hollandalı hocanın sözleşmesinin 6.5 milyon ’luk tazminatından dolayı feshedilemediği öne sürülüyor. ’nin resmi sitesinde de Cocu, F.Bahçe’nin hocası olarak gözüküyor.

Şok eden Cocu iddiası
Ekim ayının sonunda Philip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe'nin Erwin Koeman'ı yeni ü olarak açıklamaması kafalarda sonu işareti oluşturuyordu... İddialara göre Cocu'nun 6.5 milyon Euro'luk tazminat maddesinden dolayı sözleşmesi feshedilemiyor. Tecrübeli teknik adamın bu nedenle halen İstanbul'da olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

TARAFTARLAR ÇOK RAHATSIZ
Üstelik TFF'nin resmi ne göre de Fenerbahçe'nin teknik direktörü 2021 yılına kadar Cocu... Sarı-Lacivertli yönetimin kısa süre içinde bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. İddialar, taraftarları da bir hayli rahatsız etti.




İŞTE TFF'NİN İNTERNET SİTESİ
'de halen 'nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.

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