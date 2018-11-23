Vefa sadece semt adıdır sözünün gerçekliği dün bir kez daha ortaya çıktı... 13 yılda yurt içi ve yurt dışında kazandırdığı 23 kupayla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın antrenörü Sedat İncesu istifa etti. Başarılı antrenör kararını twitter'dan "Bitti" mesajıyla duyurdu.



YAŞANAN PARA KRİZİNE İSYAN ETTİ

Şubedeki ekonomik sıkıntılara isyan eden İncesu, "Aylardır bir kuruş almadım. Florya'dan evime yürüyerek gidiyorum. Beni çoluğuma çocuğuma rezil ettiler. Çocuğumun kumbarasındaki parasını alıyorum" dedi.



5 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

5 kez Şampiyonlar Ligi, 4 kez Kıtalararası Kupa'yı kazanan, Türkiye'ye şampiyonluklara ambargo koyan İncesu'ya yapılanlar büyük tepki topladı.



ÖDEME YAPILDI

Öte yandan Galatasaray yönetimi, "İncesu ve oyunculara ödemeler yapılmıştır" açıklamasını yaptı ama tepkiler dinmedi.