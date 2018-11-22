Milliler zirvede bitirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Belarus'a 60-56 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı 5. maçlar sonrasında garantileyen Milliler, Belarus'a yenilmesine rağmen grubunu lider bitirdi.
FENERBAHÇE FİLEDE GALİBİYETLE BAŞLADI
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rusya ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla turnuvaya galibiyetle başlamış oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra ise B Grubu ilk maçında konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı 25-16, 25-17, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ, OLİMPİJA'YI 10 SAYI FARKLA DEVİRDİ
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında sahasında Slovenya'nın Petrol Olimpija takımın 94-84 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla gruptaki 7. maçında 3. galibiyetini aldı. Dün Avrupa'da parkeye çıkan diğer temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ise şöyle: Tofaş-Kuban: 99-105, Sakarya BŞB-Oradea: 84-68, P.Karşıyaka-İstanbul BŞB: 86-75.
FENERBAHÇE FİLEDE GALİBİYETLE BAŞLADI
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rusya ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla turnuvaya galibiyetle başlamış oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra ise B Grubu ilk maçında konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı 25-16, 25-17, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ, OLİMPİJA'YI 10 SAYI FARKLA DEVİRDİ
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında sahasında Slovenya'nın Petrol Olimpija takımın 94-84 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla gruptaki 7. maçında 3. galibiyetini aldı. Dün Avrupa'da parkeye çıkan diğer temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ise şöyle: Tofaş-Kuban: 99-105, Sakarya BŞB-Oradea: 84-68, P.Karşıyaka-İstanbul BŞB: 86-75.
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