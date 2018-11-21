ve cezalarla boğuşan Galatasaray'da'in takıma güveni tam... "" mantığıyla hareket eden tecrübeli hoca,'nun ardından'un da iyileşmesiyle morallendi.'in de endişe edilecek bir sakatlığının olmadığı belirtildi.maçındaki futbolve mücadeledençok memnunkalanönünde de'yi bozmayacak.Tecrübeli hoca zorlufikstürde galibiyet serisibekliyor.neşesiyle dikkat çekentecrübeli hocanın budurumutakıma da çok olumluyansıyor.futbolcularlabire bir konuşarakmotivasyonuüst düzeydetutuyor.Akciğerinden rahatsızlanan Japon yıldızla ilgili "Beşiktaş derbisinde oynayabilir" kararı alındı.ile'de oynananmaçta rahatsızlananve akciğer sönmesiteşhisi konan'dan iyi haberlergeliyor. Bir süredirtakımdan ayrıolarak çalışanyıldızla ilgili sağlık kurulukararını verdi. Alınanbilgilere göre'nungelecek haftaderbisindeoynamasına engel bir durum olmadığıteknik heyete bildirildi.kazanılanmaçındaki futboluyla alkış alan'nın yokluğunda takımın orta alandaki beyni olacak. Zorlu fikstür öncesi hemhem de taraftarların çok güvendiğiyıldız, milli takım formasıyla da etkili bir performans sergiledi.hem form hem moral olarak üst seviyede.