Sakatlık ve cezalarla boğuşan Galatasaray'da Fatih Terim'in takıma güveni tam... "Kalan sağlar bizimdir" mantığıyla hareket eden tecrübeli hoca, Fernando'nun ardından Ozan ve Eren Derdiyok'un da iyileşmesiyle morallendi. Serdar Aziz'in de endişe edilecek bir sakatlığının olmadığı belirtildi.
FUTBOLDAN MEMNUN KALDI
Kayseri maçındaki futbol ve mücadeleden çok memnun kalan Terim, Konya önünde de 3-5-2'yi bozmayacak. Tecrübeli hoca zorlu fikstürde galibiyet serisi bekliyor.
TAKIMA ÇOK OLUMLU YANSIYOR
İdmanlarda neşesiyle dikkat çeken tecrübeli hocanın bu durumu takıma da çok olumlu yansıyor. Terim futbolcularla bire bir konuşarak motivasyonu üst düzeyde tutuyor.
SAĞLIK KURULU ONAYI VERDİ: NAGATOMO DÖNÜYOR
Akciğerinden rahatsızlanan Japon yıldızla ilgili "Beşiktaş derbisinde oynayabilir" kararı alındı.
SCHALKE ile 24 Ekim'de oynanan maçta rahatsızlanan ve akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo'dan iyi haberler geliyor. Bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Japon yıldızla ilgili sağlık kurulu kararını verdi. Alınan bilgilere göre Nagatomo'nun gelecek hafta Beşiktaş derbisinde oynamasına engel bir durum olmadığı teknik heyete bildirildi.
TÜM GÖZLER FEGHOULİ'DE
Kayseri'de yıldızlaşan Faslı yıldızdan herkesin beklentisi büyük. 3-0 kazanılan Kayserispor maçındaki futboluyla alkış alan Sofiane Feghouli, Belhanda'nın yokluğunda takımın orta alandaki beyni olacak. Zorlu fikstür öncesi hem Fatih Terim hem de taraftarların çok güvendiği Cezayirli yıldız, milli takım formasıyla da etkili bir performans sergiledi. Feghouli hem form hem moral olarak üst seviyede.
FUTBOLDAN MEMNUN KALDI
Kayseri maçındaki futbol ve mücadeleden çok memnun kalan Terim, Konya önünde de 3-5-2'yi bozmayacak. Tecrübeli hoca zorlu fikstürde galibiyet serisi bekliyor.
TAKIMA ÇOK OLUMLU YANSIYOR
İdmanlarda neşesiyle dikkat çeken tecrübeli hocanın bu durumu takıma da çok olumlu yansıyor. Terim futbolcularla bire bir konuşarak motivasyonu üst düzeyde tutuyor.
SAĞLIK KURULU ONAYI VERDİ: NAGATOMO DÖNÜYOR
Akciğerinden rahatsızlanan Japon yıldızla ilgili "Beşiktaş derbisinde oynayabilir" kararı alındı.
SCHALKE ile 24 Ekim'de oynanan maçta rahatsızlanan ve akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo'dan iyi haberler geliyor. Bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Japon yıldızla ilgili sağlık kurulu kararını verdi. Alınan bilgilere göre Nagatomo'nun gelecek hafta Beşiktaş derbisinde oynamasına engel bir durum olmadığı teknik heyete bildirildi.
TÜM GÖZLER FEGHOULİ'DE
Kayseri'de yıldızlaşan Faslı yıldızdan herkesin beklentisi büyük. 3-0 kazanılan Kayserispor maçındaki futboluyla alkış alan Sofiane Feghouli, Belhanda'nın yokluğunda takımın orta alandaki beyni olacak. Zorlu fikstür öncesi hem Fatih Terim hem de taraftarların çok güvendiği Cezayirli yıldız, milli takım formasıyla da etkili bir performans sergiledi. Feghouli hem form hem moral olarak üst seviyede.
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