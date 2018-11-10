Jailson’un yerine ilk aday Reyes

Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de ön libero bilmecesi yaşanıyor. Erwin Koeman'ın Mehmet Topal'ın sakatlığı, Jailson'un da cezası nedeniyle bu bölgede kimi kullanacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Hollandalı hocanın kafasındaki ilk isim Reyes... Koeman'ın ayrıca Neustadter'i de deneyeceği ve idman performansına göre karar vereceği öğrenildi.

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