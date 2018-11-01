Florya’da kenetlenme!

GALATASARAYLI futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da barbekü partisinde bir araya geldi.
NAGATOMO KATILDI
Futbolcu eşleri de barbekü partisinde yer aldı. Bir süredir hastanede olan Japon futbolcu Yuto Nagatomo da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
FULYA TERİM DE GELDİ
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim de barbekü partisine katıldı. Partiyle derbi öncesi moraller arttı.
NAGATOMO KATILDI
Futbolcu eşleri de barbekü partisinde yer aldı. Bir süredir hastanede olan Japon futbolcu Yuto Nagatomo da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
FULYA TERİM DE GELDİ
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim de barbekü partisine katıldı. Partiyle derbi öncesi moraller arttı.
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