  • Spor
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 01:29
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’da kenetlenme!

G.Saray’da futbolcular, teknik heyet ve eşleri barbekü partisinde buluştu. Derbi öncesinde ’da birlik ve beraberlik mesajı verildi

Florya’da kenetlenme!
GALATASARAYLI futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da barbekü partisinde bir araya geldi.

NAGATOMO KATILDI
Futbolcu eşleri de barbekü partisinde yer aldı. Bir süredir hastanede olan Japon futbolcu Yuto Nagatomo da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

FULYA TERİM DE GELDİ
'in eşi Fulya Terim de barbekü partisine katıldı. Partiyle derbi öncesi moraller arttı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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