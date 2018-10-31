  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:25
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Fenerli futbolcular Oğuz’a koştu

Ankaragücü maçında sakatlanan Güçtekin’i hastanede ziyaret eden Sarı-Lacivertli futbolcular, genç yıldıza moral verdi

Fenerli futbolcular Oğuz’a koştu
Ankaragücü maçında sakatlanan ve kaval kemiğinde kırık tespit edilen Oğuz Kağan Güçtekin'i takım arkadaşları ziyaret etti. Antrenman sonrası Oğuz Kağan'ın tedavi gördüğü Liv Hospital'a giden futbol takımı genç oyuncuya destek oldu. İdari Menajer Onur Başar, Yardımcı antrenör Chris Van der Weerden, teknik heyet ve oyuncuların yer aldığı ziyarette 'a üzerinde "Geçmiş Olsun" yazılı ve tüm takım imzalı forması hediye edildi.
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