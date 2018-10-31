Fenerli futbolcular Oğuz’a koştu

Ankaragücü maçında sakatlanan ve kaval kemiğinde kırık tespit edilen Oğuz Kağan Güçtekin'i takım arkadaşları ziyaret etti. Antrenman sonrası Oğuz Kağan'ın tedavi gördüğü Liv Hospital'a giden futbol takımı genç oyuncuya destek oldu. İdari Menajer Onur Başar, Yardımcı antrenör Chris Van der Weerden, teknik heyet ve oyuncuların yer aldığı ziyarette Oğuz Kağan'a üzerinde "Geçmiş Olsun" yazılı ve tüm takım imzalı forması hediye edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.