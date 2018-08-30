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Burada oynamak için sabırsızlanıyorum

Bordo-Mavililer’in Leeds’ten 1 yıllığına kiraladığı Ekuban, dün resmi sözleşmeye imza attı. Golcü oyuncu, “’a gelerek en doğru kararı verdim. Çok mutluyum” dedi

Burada oynamak için sabırsızlanıyorum
Trabzonspor, 'nin Leeds United takımından 1 yıllığına kiraladığı Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban için imza töreni düzenledi. Bu sezon yeni leri için Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerinde imza töreni düzenleyen Bordo-Mavili yönetim, Ekuban'a ise Faroz Balıkçı Limanı'nda imza attırdı.

EN DOĞRU KARARI VERDİM
24 yaşındaki Ekuban, 'a gelerek en doğru kararı verdiğini belirtti ve "Burada oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok çalışacağım" diye konuştu.



YILLIK 345 BİN EURO...
Ekuban, Bordo- Mavililer'den 1 yıl için 345 bin Euro ücret alacak. Oyuncunun kulübüne de kiralama ücreti olarak 200 bin ödenecek. Satın alma opsiyonu ise 1 milyon Euro.

'LI NALDO'NUN TRANSFERİNE EŞ ENGELİ
Trabzon'un Espanyol'dan transfer etmek istediği Brezilyalı Naldo'nun eşinin 'ye gelmek istememesi sebebiyle görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. Fırtına alternatiflere yöneldi.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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