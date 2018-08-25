Djilobodji’de son dönemeç

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transferin sonuna
yaklaşırken
stoper Papy Djilobodji
için yeni bir
hamle yapacak. Sunderland
ile son
kez masaya oturacak
olan Trabzonspor
işi bu kez
bitirmeyi hedefliyor.
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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