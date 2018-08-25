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’de son dönemeç

Senegalli futbolcu için ile son kez görüşülecek

Djilobodji’de son dönemeç
transferin sonuna yaklaşırken stoper Papy için yeni bir hamle yapacak. ile son kez masaya oturacak olan Trabzonspor işi bu kez bitirmeyi hedefliyor.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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