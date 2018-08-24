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3.5 yıl sonra golü hatırladı

’ta , 3.5 yıl sonra resmi bir maçta gol buldu. Son golünü ’a atmıştı...

3.5 yıl sonra golü hatırladı
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, Beşiktaş formasıyla 3 yıl 5 ay ve 28 gün sonra bir resmi maçta gol attı. Tolgay'ın Partizan'dan önce gol attığı son maç, Avrupa Ligi'ndeki Liverpool maçıydı. Tolgay'ın attığı kafa golünde Ricardo Quaresma'nın yaptığı şık orta ise görülmeye değerdi. tarafından "Yüksek riskli maç" ilan edilen maça, Beşiktaş taraftarları alınmadı. Karara göre, İstanbul'daki rövanş maçına da Partizan taraftarları alınmayacak. Sırp taraftarlar, 32 bin kişi kapasiteli tarihi stadın büyük bölümünü doldurdu.

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