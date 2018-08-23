Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya geldi. Rakibiyle 1-1 berabere kalan Kara Kartal İstanbul'a avantajlı dönüyor.



Ev sahibi ekip maça hızlı başladı, 14. dakikada Ricardo Gomes'in attığı gol, Sırplar'ı 1-0 öne geçirdi. Danilo Pantic'in pası ile sol kanatta topla buluşan Goran Zakaric, ortasını arka direkte bulunan Ricardo Gomes'e yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşu Beşiktaş ağları ile buluştu: 1-0.

Temsilcimizin cevabı gecikmedi. Bu golün 1 dakika sonrasında Tolgay Arslan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdik. Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, son çizgiden ortasını arka direkte bulunan Tolgay Arslan'a yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Tolgay Arslan'ın kafa vuruşu filelere gitti. Beşiktaş skora denge getirdi: 1-1.





42. dakikada Ricardo Gomes'in ceza sahasının hemen içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Tolga Zengin'den döndü. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı tempo azaldı. 62. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Caner Erkin'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

70. dakikada Adriano'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma'nın ortasına kimse dokunamadı. Top oyun alanının dışına çıktı.

81. dakikada Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner Erkin'in ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı. Kalan bölümde de ataklar sonucu değiştirmedi ve Beşiktaş, Partizan deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.





MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşan Beşiktaş, bir önceki turda oynadığı LASK Linz maçına göre sahaya 4 değişikle çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettikleri LASK Linz maçında ilk 11'de yer verdiği Roco ile Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad'a getirilmedi. Partizan maçında bu 4 ismin yerine Gökhan Gönül, Vida, Quaresma, Necip Uysal ilk 11'de başladı.





BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK

UEFA tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen karşılaşmaya konuk takım Beşiktaş'ın taraftarları alınmadı. Karara göre, İstanbul'daki rövanş maçına da Partizan taraftarları alınmayacak.

Partizan taraftarlarının ise maça ilgisi yoğundu. Sırp taraftarlar, 32 bin kişi kapasiteli tarihi stadın büyük bölümünü doldurdu. Sadece kale arkası bölümlerde boşluklar gözlendi.

Partizan Stadı'ndaki karşılaşmayı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de takip etti.



MAÇTA İLGİNÇ İSİM BENZERLİĞİ

Sırbistan ekibinin savunmasında iki ismin Nemanja Miletic olması kafaları karıştırdı. Aynı isim ve soyadı taşışan Miletic'lerden 16 Ocak 1991 doğumlu olan, 73 numaralı formasıyla savunmanın sağında forma giydi. 26 Temmuz 1991 doğumlu olan diğer Miletic ise 26 numaralı formasıyla savunmanın solunda görev yaptı.