25 milyon Euro’luk hayat öpücüğü

Ekonomik anlamda tarihinin en zor dönemlerinden birisi yaşayan, yüksek borç sarmalı ile birlikte UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasının sıkıntılarını büyük oranda hisseden Fenerbahçe, iyi fiyata yaptığı futbolcu satışlarıyla nefes aldı.
İYİ FİYATA SATTILAR
Sezon başında Fernandao'yu 2.5 milyon Euro'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu hafta için önce Giuliano'yu 10.5 milyon Euro'ya dün de Josef de Souza'yı 12 milyon Euro'ya elden çıkarttı.
MAAŞLARI DA YÜKSEKTİ
Fenerbahçe, FFP kapsamında oyuncu alamabilmek için kaynak oluştururken aynı zamanda mali yapısına da nefes aldırdı. Giuliano ve Josef"in yüksek ücretinden de ayrıca tasarruf etmiş oldu.
İYİ FİYATA SATTILAR
Sezon başında Fernandao'yu 2.5 milyon Euro'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu hafta için önce Giuliano'yu 10.5 milyon Euro'ya dün de Josef de Souza'yı 12 milyon Euro'ya elden çıkarttı.
MAAŞLARI DA YÜKSEKTİ
Fenerbahçe, FFP kapsamında oyuncu alamabilmek için kaynak oluştururken aynı zamanda mali yapısına da nefes aldırdı. Giuliano ve Josef"in yüksek ücretinden de ayrıca tasarruf etmiş oldu.
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