Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımımızı kabul etti. Şampiyon futbolcuları, işaret diliyle "Hoş geldiniz" diyerek karşılayan Kasapoğlu, milli takımın performansını yakından takip ettiğini söyledi.
Bakan Kasapoğlu şampiyonlarla buluştu
Etiketler: milli takım
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.