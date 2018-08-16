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Bakan Kasapoğlu şampiyonlarla buluştu

Bakan Kasapoğlu şampiyonlarla buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan ımızı kabul etti. Şampiyon futbolcuları, işaret diliyle "Hoş geldiniz" diyerek karşılayan Kasapoğlu, milli takımın performansını yakından takip ettiğini söyledi.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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