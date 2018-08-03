Sarı-kırmızılılar savunma bölgesine takviye yapmakta kararlı... Cimbom, Valencia'nın 31 yaşındaki Arjantinli stoperi Ezequiel Garay'ı kiralamak için girişimlerde bulunmuştu. İspanyol kulübünün, bu teklife bugün ya da yarın cevap vermesi bekleniyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle bu transferi çok istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, AEK ile oynanan hazırlık maçından sonra yönetimle temasa geçtiği ve acilen bir stoper alınmasını istediği öğrenildi. Garay'ın Valencia ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Garay için kritik saatler
Galatasaray, Valencia’nın 31 yaşındaki Arjantinli stoperi Garay için gelecek cevabı bekliyor. İspanyol kulübünün bugün ya da yarın Sarı-Kırmızılı kulübe net cevap vereceği öğrenildi...
Etiketler: Ezequiel Garay , Fatih Terim , Valencia , Galatasaray , İspanyol
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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