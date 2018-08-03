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Garay için kritik saatler

, ’nın 31 yaşındaki Arjantinli stoperi Garay için gelecek cevabı bekliyor. kulübünün bugün ya da yarın Sarı-Kırmızılı kulübe net cevap vereceği öğrenildi...

Garay için kritik saatler
Sarı-kırmızılılar savunma bölgesine takviye yapmakta kararlı... Cimbom, Valencia'nın 31 yaşındaki Arjantinli stoperi Ezequiel Garay'ı kiralamak için girişimlerde bulunmuştu. kulübünün, bu teklife bugün ya da yarın cevap vermesi bekleniyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle bu transferi çok istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, AEK ile oynanan hazırlık maçından sonra yönetimle temasa geçtiği ve acilen bir stoper alınmasını istediği öğrenildi. Garay'ın Valencia ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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