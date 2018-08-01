Yeniden Morteza

Trabzonspor uzun zamandır transfer etmek için uğraştığı İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için görüşmelere yeniden başladı. Bordo-mavili kulüp İranlı oyuncuları Hosseini ve Amiri'den de milli takımdan arkadaşları ile Trabzon'a gelmesi için görüşmelerini istedi.



​ BRİGHTON DEVREYE GİRMİŞTİ

Morteza ​Brighton'un devreye girmesinden sonra Türkiye'ye gelmekten vazgeçmişti.



İRANLI KOZU!

Yönetim Amiri ve Hosseini'nin Trabzon'a gelmesini koz olarak kullandı ve İranlı oyuncular yönetimin telkiniyle devreye girdi.



LİG BAŞMADAN BİTECEK

Morteza'nın Trabzonspor'a gelip gelmeyeceği birkaç gün içinde kesinlik kazanacak. Yövnetim lig başlamadan bu transferi bitirmek istiyor.