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Ceza değil antrenman

Feyenoord maçı sonrası çalışma yanlış anlaşıldı!

Ceza değil antrenman
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, 3-3 biten Feyenoord maçı sonrası futbolcularına saha içinde antrenman yaptırdı.

AZ OYNAYANLAR ÇALIŞTI
Herkes bu çalışmayı ceza idmanı olarak algıladı ama gerçek sonradan ortaya çıktı. Hollandalı teknik adam, maçta az süre alan oyuncularına idman eksiği olmaması için çalışma yaptırdığı öğrenildi.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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