Ceza değil antrenman

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, 3-3 biten Feyenoord maçı sonrası futbolcularına saha içinde antrenman yaptırdı.



AZ OYNAYANLAR ÇALIŞTI

Herkes bu çalışmayı ceza idmanı olarak algıladı ama gerçek sonradan ortaya çıktı. Hollandalı teknik adam, maçta az süre alan oyuncularına idman eksiği olmaması için çalışma yaptırdığı öğrenildi.