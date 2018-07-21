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umut verdi

Rus rakibini ’le geçen , uyla umut verdi

Beşiktaş umut verdi
Yeni sezon hazırlıklarına 'da devam eden , dün hazırlık maçında karşılaştığı 'nın takımını mağlup etti. Maçın 12. dakikasında Wanderson'un golüyle geriye düşen , 28'de Oğuzhan'ın penaltısıyla eşitliği sağladı. 51'de Lens, Siyah-Beyazlılar'ı 2-1 öne geçirdi. 86'da şık bir kafa golü ile skoru Beşiktaş lehine 3-1'e getiren maçın sonuncu tayin etti. Beşiktaş'ın u taraftarlarına umut verdi.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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