Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, dün hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'nın Krasnodar takımını 3-1 mağlup etti. Maçın 12. dakikasında Wanderson'un golüyle geriye düşen Kartal, 28'de Oğuzhan'ın penaltısıyla eşitliği sağladı. 51'de Lens, Siyah-Beyazlılar'ı 2-1 öne geçirdi. 86'da şık bir kafa golü ile skoru Beşiktaş lehine 3-1'e getiren Negredo maçın sonuncu tayin etti. Beşiktaş'ın futbolu taraftarlarına umut verdi.
Beşiktaş umut verdi
Rus rakibini 3-1’le geçen Kartal, futboluyla umut verdi
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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