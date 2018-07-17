Taraftar sözünü tuttu sıra bizde

Ali Koç'tan taraftarateşekkür... Fenerbahçe Başkanı sabah saatlerinde satışa çıkan kombineler için geceden itibaren stat önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarla görüşmek için Kombine Kart Merkezi'ni ziyaret etti. Koç, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı.
BEKLENTİLERİMİZ KARŞILANDI
Koç öğrencilere sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Kulüp televizyonuna konuşan Koç, "600 kişi geldiler. Verdikleri sözü tuttular. Şimdi sıra bizde. Onlar bizim beklentilerimizi karşıladılar" dedi.
GENÇLİK TRİBÜNÜ ÖNEMLİ
Gençlik tribününün önemli olduğunu söyleyen Koç, " Bu tribün taraftarlarına örnek olacak. Kombineler yarı fiyatla çıktı. Gençler pırıl pırıl. Güzel günler yolda" ifadesini kullandı.
BAKLAVA VE KURU PASTA İKRAMI
Ali Koç Kombine Kart Merkezi'ni ziyaret etti. Burada genç taraftarların sevgi gösterisiyle karşılandı. Bu arada kombine almak için geceleyen taraftarlara baklava ve kuru pasta dağıtıldı.
BEKLENTİLERİMİZ KARŞILANDI
Koç öğrencilere sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Kulüp televizyonuna konuşan Koç, "600 kişi geldiler. Verdikleri sözü tuttular. Şimdi sıra bizde. Onlar bizim beklentilerimizi karşıladılar" dedi.
GENÇLİK TRİBÜNÜ ÖNEMLİ
Gençlik tribününün önemli olduğunu söyleyen Koç, " Bu tribün taraftarlarına örnek olacak. Kombineler yarı fiyatla çıktı. Gençler pırıl pırıl. Güzel günler yolda" ifadesini kullandı.
BAKLAVA VE KURU PASTA İKRAMI
Ali Koç Kombine Kart Merkezi'ni ziyaret etti. Burada genç taraftarların sevgi gösterisiyle karşılandı. Bu arada kombine almak için geceleyen taraftarlara baklava ve kuru pasta dağıtıldı.
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