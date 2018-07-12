Hırvatlar'dan tarihi zafer

ALKIŞLAR DOMAGOJ VİDA'YA
İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı Domagoj Vida, performansıyla izleyenleri büyüledi. Takımının finale çıkmasında önemli rol oynayan Vida'nın performansı Beşiktaşlıları gururlandırdı.
Dünya Kupası yarı finalinde FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Hırvatistan, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Maçın 5. dakikasında İngiltere, Tirppier'in frikikten attığı harika golle 1-0 öne geçti. İngiltere'de 36. dakikada Lingard'ın ceza sahası dışından kaleye yolladığı şut az farkla dışarı çıktı.
FİŞİ 109'DA ÇEKTİLER
İkinci yarıya baskılı başlayan eşitlik golünü 68'de buldu. Vrsalijko'nun ortasında Perisic muhteşem bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 71'de ikinci gole çok yaklaşan Perisic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş direkten döndü. 84'te Pickford'un büyük hatasında Perisic boş pozisyonda topu üstten auta yolladı Maçta 90 dakika 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. 109. dakikada Perisic'in indirdiği topa Mandzukic topu ağlara yollayarak Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi ve karşılaşmanın sonucunu tayin etti.
DEV FiNAL 15 TEMMUZ'DA
Hırvatistan ile Fransa arasındaki 2018 Dünya Kupası finali 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadyumu'nda saat 18.00'de oynanacak.
İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale çıkan Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı Domagoj Vida, performansıyla izleyenleri büyüledi. Takımının finale çıkmasında önemli rol oynayan Vida'nın performansı Beşiktaşlıları gururlandırdı.
Dünya Kupası yarı finalinde FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Hırvatistan, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Maçın 5. dakikasında İngiltere, Tirppier'in frikikten attığı harika golle 1-0 öne geçti. İngiltere'de 36. dakikada Lingard'ın ceza sahası dışından kaleye yolladığı şut az farkla dışarı çıktı.
FİŞİ 109'DA ÇEKTİLER
İkinci yarıya baskılı başlayan eşitlik golünü 68'de buldu. Vrsalijko'nun ortasında Perisic muhteşem bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 71'de ikinci gole çok yaklaşan Perisic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş direkten döndü. 84'te Pickford'un büyük hatasında Perisic boş pozisyonda topu üstten auta yolladı Maçta 90 dakika 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. 109. dakikada Perisic'in indirdiği topa Mandzukic topu ağlara yollayarak Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi ve karşılaşmanın sonucunu tayin etti.
DEV FiNAL 15 TEMMUZ'DA
Hırvatistan ile Fransa arasındaki 2018 Dünya Kupası finali 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadyumu'nda saat 18.00'de oynanacak.
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