Guti & Mansız kampa katıldı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcıları Guti Hernandez ile İlhan Mansız, Siyah-Beyazlıların Avusturya kamıpna katıldı. İkili birlikte objektiflere poz verdi.
BÜYÜK BİR HOCA İLE ÇALIŞACAĞIM
Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörü Guti, "Şenol Güneş gibi büyük bir hoca ile çalışacağım. Çok mutluyum" diye konuştu.
BÜYÜK BİR HOCA İLE ÇALIŞACAĞIM
Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörü Guti, "Şenol Güneş gibi büyük bir hoca ile çalışacağım. Çok mutluyum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.