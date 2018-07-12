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Guti & Mansız kampa katıldı

Guti & Mansız kampa katıldı
Beşiktaş teknik direktörü 'in yeni yardımcıları Guti Hernandez ile , Siyah-Beyazlıların kamıpna katıldı. İkili birlikte objektiflere poz verdi.

BİR HOCA İLE ÇALIŞACAĞIM
'ın yeni yardımcı antrenörü Guti, "Şenol Güneş gibi büyük bir hoca ile çalışacağım. Çok mutluyum" diye konuştu.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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