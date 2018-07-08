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Fener’den 2. operasyon

, ve ’da temaslarda bulunacak. Sonuç olumsuz olursa rota Obiang ve Pasalic’e dönecek...

Fener’den 2. operasyon
Kesin gözüyle baktığı Jack Wilshere transferinde büyük bir hüsran yaşayan Fenerbahçe hemen B planını devreye soktu... Teknik direktör Cocu'yla bir görüşme yapan sportif direktör Comolli, daha önce belirlenen alternatif isimleri masaya yatırdı. Ve 4 futbolcudan oluşan bir liste hazırlandı.

COCU'NUN ÖNCELİKLİ TERCİHLERİ
Bugün yurt dışına çıkması beklenen Comolli, Cocu'nun ilk planda tuttuğu iki yıldıza yönelecek. Fransız futbol adamı, Georginio Wijnaldum ve Andre Gomes için görüşmelerde bulunacak.

HÜSRANI BİTİRECEK YILDIZLAR
Lıverpool ve 'ya kiralama teklifi yapacak olan Comolli, menajerlerle de bir araya gelecek. Wijnaldum ve Gomes, Wilshere hüsranını ortadan kaldıracak isimler olarak görülüyor.

ALTERNATİFLERİ DE HAZIRLANDI
Eğer iki isim konusunda da anlaşma sağlanamazsa listedeki diğer yıldızlara dönülecek. Bu isimlerin West Ham forması giyen Obiang ve bonservisini Chelsea'de bulunan Pasalic olduğu belirtiliyor.
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