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&Cocu zirvesi

’nin kurmayları idmandan sonra futbolcuların performansını masaya yatırdı

Comolli&Cocu zirvesi
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmanı takip eden sportif direktörü Comolli çalışmadan sonra Cocu ile bir görüşme yaptı. İkili transferi ve takımın son durumunu masaya yatırdı. Öte yandan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Göreve geldiğimizde futbolcuların 15.2 milyon Euro alacağı vardı. Bu paranın hepsi ödendi" denildi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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