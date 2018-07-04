Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mahmoud Trezeguet konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın bu transferden vazgeçtiği öne sürülürken, Mısırlı yıldız dün çok önemli açıklamalar yaptı. Trezeguet, "Galatasaray'ı istiyorum" ifadesini kullandı.



İDMANLAR İÇİN GELDİM

Dün İstanbul'a dönen Trezeguet havalimanında, "Kasımpaşa ile idmanlara çıkmak için geldim. Umarım Galatasaray'a transferim gerçekleşir" açıklamasını yaptı.





TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Kendisine yapılan tekliflerle ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Beni şu anda sadece Inter değil Avrupa'dan birçok takım istiyor. Ancak tamamen Kasımpaşa'ya konsantre durumdayım" dedi



G.SARAY TEKLİFİ ARTIRACAK

Trezeguet ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa ile pazarlıkları sürdürüyor. Son olarak 3 milyon Euro ve iki futbolcu teklif eden yönetimin bu rakamı artıracağı gelen bilgiler arasında.