Teknik direktör Cocu'nun İsmail Köybaşı'yı kadroda düşünmemesi sonrasında sol bek transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'nin rotası belli oldu... Sarı-Lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Jerome Roussillon için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Fransız yıldızın 1 yıl sonra sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe bu durumu koz olarak kullanarak Roussillon'u düşük bir maliyetle bitirmek istiyor.
Sürpriz aday Roussillon
Fenerbahçe, Fransız ekibi Montpellier’de forma giyen genç sol bekin transferini gündemine aldı
Etiketler: İsmail Köybaşı , Fenerbahçe , transfer , Fransız , Philip Cocu
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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