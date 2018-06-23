Phillip Cocu Fener’de Van Ginkel de imzayı atıyor

Fenerbahçe Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı teknik adamın yardımcısının da Chris Van der Weerden olacağı bildirildi. Diğer yardımcısının ise yerli bir antrenör olması bekleniyor. Teknik direktörlük görevine Cocu'nun getirilmesinin ardından Fenerbahçe'nin ilk transferi de netlik kazandı. Hollandalı teknik adamın istediği üzerine bonservisi Chelsea'de olan orta saha oyuncusu Van Ginkel'le temasa geçen F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 25 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.
RESMİ İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ
Cocu'nun PSV'de geride kalan iki sezonda birlikte çalıştığı Van Ginkel'in birkaç gün içinde Sarı-Lacivertli takımla resmi sözleşme imzalaması bekliyor. Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Hollandalı orta saha oyuncusu 1 yıllığına kiralanacak. Cocu ile birlikte PSV'de önemli işlere imza atan Ginkel, geçen sezon 33 resmi maçta 16 gol atarken, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
KANARYA'NIN YENİ HEDEFİ BAS DOST
F.Bahçe'nin transferdeki yeni hedefi ise Sporting Lizbon'da futbolcuların saldırıya uğramasınan ardından sözleşmesini feshetme yetkisini kullanan forvet oyuncusu Bas Dost. Kanarya, Hollandalı golcü için UEFA'nın bonservis bedelini belirlemesi bekleniyor. Böyle durumlarda bonservislerin çok daha uygun bir fiyata çekildiği ifade ediliyor. UEFA'nın açıklamasının ardından Bas Dost'a imza attırılacak.
TAKVİM FARKIYLA ADIM ADIM COCU
Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, bu operasyon an be an Takvim'den izlendi. İlk olarak 15 Haziran'da Fenerbahçe'nin Phillip Cocu'yu getirmeyi planladığı manşetten veren Takvim, resmi imzanın atıldığı düne kadar tüm süreci okurlarına bire bir yansıttı.
ÖNCE PSV AÇIKLADI
Cocu'nun 3 yıllık imzasını Fenerbahçe'den önce başarılara imza attığı eski kulübü PSV Eindhoven açıkladı. Resmi twitter hesabından Türkçe olarak yapılan açıklamada "5 sezon 6 kupa. Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe'de başarılar dileriz" denildi. Sonrasında da Fenerbahçe resmi sitesinden imzayı duyurdu.
SABIRSIZLANIYORUM
Fenerbahçe'nin planlarından etkilendiğini söyleyen Phillip Cocu, "Taraftarın önüne çıkmayı dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabsıırzlanıyorum" dedi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, 3 yıllık resmi imzanın ardından ilk açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin projesinden etkilendiğini belirten Cocu, "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Başkan Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici'' dedi. Hollandalı teknik adam, "Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum'' İfadelerini de kullandı.
BARCELONA'DAN 'EFSANE' TEBRİK
Cocu'yu tebrik eden Barcelona kulübü, "1998-2004 arası formamızı giyen Barça efsanelerinden Cocu'ya kariyerindeki yeni sayfada başarılar dileriz" ifadesini kullandı.
ALEX DE SOUZA UNUTMADI...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü kutlayanlardan birisi de Alex de Souza oldu. "Başarılar Cocu" tweet'ini atan Alex bir de fotoğraf paylaştı.
RESMİ İMZALARIN ATILMASI AN MESELESİ
Cocu'nun PSV'de geride kalan iki sezonda birlikte çalıştığı Van Ginkel'in birkaç gün içinde Sarı-Lacivertli takımla resmi sözleşme imzalaması bekliyor. Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Hollandalı orta saha oyuncusu 1 yıllığına kiralanacak. Cocu ile birlikte PSV'de önemli işlere imza atan Ginkel, geçen sezon 33 resmi maçta 16 gol atarken, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
KANARYA'NIN YENİ HEDEFİ BAS DOST
F.Bahçe'nin transferdeki yeni hedefi ise Sporting Lizbon'da futbolcuların saldırıya uğramasınan ardından sözleşmesini feshetme yetkisini kullanan forvet oyuncusu Bas Dost. Kanarya, Hollandalı golcü için UEFA'nın bonservis bedelini belirlemesi bekleniyor. Böyle durumlarda bonservislerin çok daha uygun bir fiyata çekildiği ifade ediliyor. UEFA'nın açıklamasının ardından Bas Dost'a imza attırılacak.
TAKVİM FARKIYLA ADIM ADIM COCU
Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, bu operasyon an be an Takvim'den izlendi. İlk olarak 15 Haziran'da Fenerbahçe'nin Phillip Cocu'yu getirmeyi planladığı manşetten veren Takvim, resmi imzanın atıldığı düne kadar tüm süreci okurlarına bire bir yansıttı.
ÖNCE PSV AÇIKLADI
Cocu'nun 3 yıllık imzasını Fenerbahçe'den önce başarılara imza attığı eski kulübü PSV Eindhoven açıkladı. Resmi twitter hesabından Türkçe olarak yapılan açıklamada "5 sezon 6 kupa. Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe'de başarılar dileriz" denildi. Sonrasında da Fenerbahçe resmi sitesinden imzayı duyurdu.
SABIRSIZLANIYORUM
Fenerbahçe'nin planlarından etkilendiğini söyleyen Phillip Cocu, "Taraftarın önüne çıkmayı dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabsıırzlanıyorum" dedi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, 3 yıllık resmi imzanın ardından ilk açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin projesinden etkilendiğini belirten Cocu, "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Başkan Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici'' dedi. Hollandalı teknik adam, "Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum'' İfadelerini de kullandı.
BARCELONA'DAN 'EFSANE' TEBRİK
Cocu'yu tebrik eden Barcelona kulübü, "1998-2004 arası formamızı giyen Barça efsanelerinden Cocu'ya kariyerindeki yeni sayfada başarılar dileriz" ifadesini kullandı.
ALEX DE SOUZA UNUTMADI...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü kutlayanlardan birisi de Alex de Souza oldu. "Başarılar Cocu" tweet'ini atan Alex bir de fotoğraf paylaştı.
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