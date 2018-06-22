;
Yol Durumu
  1. Şike mücadelemize devam edeceğiz
  2. İranlı kadınlara stat izni

Djilobodji harekatı

Bordo-Mavililer daha önce de listelerinde yer alan için kiralık teklifi yapacak. da 29 yaşındaki oyuncuya onay verdi

Djilobodji harekatı
arayışlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeni sezonda dış transferde hata yapmak istemeyen Bordo- Mavili yönetim ince eleyip sık dokurken daha önce de gündeme gelen stoper Papy Djilobodji'yi yeniden listeye aldı. Bu oyuncu için kiralama teklifinde bulunulacağı öğrenildi.

​DİJON'DA PERFORMANSI İYİYDİ
Bonservisi Sunderland'da olan 29 yaşındaki Senegalli futbolcu geçen sezonu Fransız takımlarından 'da kiralık olarak geçirdi. Papy Djilobodji oynadığı 31 karşılaşmada iyi bir performans gösterdi.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Dijon'da 1 kez de fileleri havalandıran Senegalli stoperin kulübü Sunderland ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi'nin Sunderland ile masaya oturması bekleniyor.

KARAMAN DA ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Ünal Karaman ve Özkan Sümer'in yaptığı durum değerlendirmesinde bu transfere onay verdiği ortaya çıktı. Djilobodji'nin de Trabzonspor'a yeşil ışık yakması bekleniyor.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ