Djilobodji harekatı

Trabzonspor transfer arayışlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeni sezonda dış transferde hata yapmak istemeyen Bordo- Mavili yönetim ince eleyip sık dokurken daha önce de gündeme gelen stoper Papy Djilobodji'yi yeniden listeye aldı. Bu oyuncu için kiralama teklifinde bulunulacağı öğrenildi.
DİJON'DA PERFORMANSI İYİYDİ
Bonservisi Sunderland'da olan 29 yaşındaki Senegalli futbolcu geçen sezonu Fransız takımlarından Dijon'da kiralık olarak geçirdi. Papy Djilobodji oynadığı 31 karşılaşmada iyi bir performans gösterdi.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Dijon'da 1 kez de fileleri havalandıran Senegalli stoperin kulübü Sunderland ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi'nin Sunderland ile masaya oturması bekleniyor.
KARAMAN DA ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Ünal Karaman ve Özkan Sümer'in yaptığı durum değerlendirmesinde bu transfere onay verdiği ortaya çıktı. Djilobodji'nin de Trabzonspor'a yeşil ışık yakması bekleniyor.
DİJON'DA PERFORMANSI İYİYDİ
Bonservisi Sunderland'da olan 29 yaşındaki Senegalli futbolcu geçen sezonu Fransız takımlarından Dijon'da kiralık olarak geçirdi. Papy Djilobodji oynadığı 31 karşılaşmada iyi bir performans gösterdi.
2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Dijon'da 1 kez de fileleri havalandıran Senegalli stoperin kulübü Sunderland ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi'nin Sunderland ile masaya oturması bekleniyor.
KARAMAN DA ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Ünal Karaman ve Özkan Sümer'in yaptığı durum değerlendirmesinde bu transfere onay verdiği ortaya çıktı. Djilobodji'nin de Trabzonspor'a yeşil ışık yakması bekleniyor.
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