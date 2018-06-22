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’a dönüş

Başkan forvet inde ’ı yine listenin en başına aldı. Portekiz kulübüne kiralık teklifi sunan Orman gelecek cevaba göre hareket edecek

Aboubakar’a dönüş
Beşiktaş yeniden Aboubakar'a döndü... Başkan Fikret Orman'ın ani bir kararla forvet i için Kamerunlu forveti ilk sıraya aldığı öğrenildi. 2016- 2017 sezonunda Siyah- Beyazlı formayı giyen ve özellikle 2. yarıdaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Aboubakar için Porto ile ilk görüşme gerçekleşti. Bu transferi bizzat yürüten Başkan Fikret Orman'ın Kamerunlu futbolcu için Portekiz ekibine 1 yıllık kiralama teklifi sunduğu belirlendi.

ABOUBAKAR DA ÇOK İSTİYOR
Hücum hattında Negredo ve Vagner Love'den yeterince performansın alınmaması nedeniyle Aboubakar'ı bitirmeye kararlı olan Orman'ın Porto'nun vereceği cevabı beklediği öğrenildi. Portekiz ekibinin Sergio Conceicao'nun yeni sezonda kadroda düşünmediği Aboubakar'ın da Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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