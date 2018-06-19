Bennacer’e 4.5 milyon

Fatih Terim'in takımda görmeyi en çok istediği isimlerinden biri olduğu iddia edilen Ismael Bennacer için flaş bir iddia geldi... İtalyan basınına göre Galatasaray 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Empoli'ye 4.5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı.
EMPOLI SICAK BAKIYOR
Arsenal altyapısında yetişen Cezayirli yıldız orta alanın ortasında görev yapıyor. Çizme basını, Empoli'nin Galatasaray'ın yeni teklifine çok sıcak baktığını da okuyucularına duyurdu.
EMPOLI SICAK BAKIYOR
Arsenal altyapısında yetişen Cezayirli yıldız orta alanın ortasında görev yapıyor. Çizme basını, Empoli'nin Galatasaray'ın yeni teklifine çok sıcak baktığını da okuyucularına duyurdu.
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