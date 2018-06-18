Süper baba Fatih Terim

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse, Babalar Günü'nde İmparator için duygusal bir video paylaştı. Videoda Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun görüntüleri yer alırken, Fatih hocanın kızları ve torunlarıyla yaşadıkları da taraftarların gözlerini yaşarttı. Bu video kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik adamı Fatih Terim, Babalar Günü için dün bir mesaj yayınladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Babalar Günü'nde kızları ve damatlarıyla birlikte objektiflere poz verdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Babalar Günü'nde kızları ve damatlarıyla birlikte objektiflere poz verdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
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