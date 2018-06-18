;
Yol Durumu
  1. Top cambazı Ronielson Da Silva haber yolladı!
  2. Thierry Ambrose iddiası!

Süper baba

G.Saray’ın hocası ’in kızları Merve ve Buse, babaları için duygusal bir video paylaştı...

Süper baba Fatih Terim
G.SARAY Fatih Terim'in kızları Merve ve Buse, 'nde İmparator için duygusal bir video paylaştı. Videoda Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun görüntüleri yer alırken, Fatih hocanın kızları ve torunlarıyla yaşadıkları da taraftarların gözlerini yaşarttı. Bu video kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik adamı Fatih Terim, Babalar Günü için dün bir mesaj yayınladı.



Galatasaray Teknik Direktörü , Babalar Günü'nde kızları ve damatlarıyla birlikte objektiflere poz verdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Etiketler: , , ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar