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Güneş’in tercihi

Beşiktaş Yönetimi, ’dan boşalan yere arayışlarını hızlandırdı. listedeki isimlerden Khazri’nin ilk seçeneği olduğunu söyledi. Yönetim oyuncunun kiralanması için Sunderland’la temasa geçti

Güneş’in tercihi Wahbi Khazri

Beşiktaş transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetim sağ bek, stoper, orta saha ve forvet için ince eleyip sık dokuyor. Yönetim önceliği Talisca'nın boşluğunu dolduracak isme vermiş durumda. Yönetim listedeki isimler için futbolcu ve kulüplerle görüşürken Şenol Güneş 10 numara pozisyonu için yönetimden Wahbi Khazri'yi istedi.

RENNES'TE PERFORMANSI ARTTI
Bonservisi İngiltere'nin Sunderland takımında olan Tunuslu futbolcu geçen sezonu Fransız takımlarından Rennes'te kiralık olarak geçirdi. Rennes'te 29 resmi karşılaşmada forma giyen Wahbi Khazri 11 kez de fileleri havalandırırken gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

SUNDERLAND'A KİRALAMA TEKLİFİ
Teknik Direktör yönetimle yaptığı görüşmede bu oyuncunun takıma kazandırılması istedi. Başkan Fikret Orman ve yönetici 'in bu gelişmenin ardından Sunderland'ın kapısını çalarak kiralama teklifinde bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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