Beşiktaş transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetim sağ bek, stoper, orta saha ve forvet için ince eleyip sık dokuyor. Yönetim önceliği Talisca'nın boşluğunu dolduracak isme vermiş durumda. Yönetim listedeki isimler için futbolcu ve kulüplerle görüşürken Teknik Direktör Şenol Güneş 10 numara pozisyonu için yönetimden Wahbi Khazri'yi istedi.
RENNES'TE PERFORMANSI ARTTI
Bonservisi İngiltere'nin Sunderland takımında olan Tunuslu futbolcu geçen sezonu Fransız takımlarından Rennes'te kiralık olarak geçirdi. Rennes'te 29 resmi karşılaşmada forma giyen Wahbi Khazri 11 kez de fileleri havalandırırken gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.
SUNDERLAND'A KİRALAMA TEKLİFİ
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimle yaptığı görüşmede bu oyuncunun takıma kazandırılması istedi. Başkan Fikret Orman ve yönetici Umut Güner'in bu gelişmenin ardından Sunderland'ın kapısını çalarak kiralama teklifinde bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Güneş’in tercihi Wahbi Khazri
Beşiktaş Yönetimi, Talisca’dan boşalan yere arayışlarını hızlandırdı. Şenol Güneş listedeki isimlerden Khazri’nin ilk seçeneği olduğunu söyledi. Yönetim oyuncunun kiralanması için Sunderland’la temasa geçti
Beşiktaş transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetim sağ bek, stoper, orta saha ve forvet için ince eleyip sık dokuyor. Yönetim önceliği Talisca'nın boşluğunu dolduracak isme vermiş durumda. Yönetim listedeki isimler için futbolcu ve kulüplerle görüşürken Teknik Direktör Şenol Güneş 10 numara pozisyonu için yönetimden Wahbi Khazri'yi istedi.
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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