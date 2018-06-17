Güneş’in tercihi Wahbi Khazri

Beşiktaş transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetim sağ bek, stoper, orta saha ve forvet için ince eleyip sık dokuyor. Yönetim önceliği Talisca'nın boşluğunu dolduracak isme vermiş durumda. Yönetim listedeki isimler için futbolcu ve kulüplerle görüşürken Teknik Direktör Şenol Güneş 10 numara pozisyonu için yönetimden Wahbi Khazri'yi istedi.



RENNES'TE PERFORMANSI ARTTI

Bonservisi İngiltere'nin Sunderland takımında olan Tunuslu futbolcu geçen sezonu Fransız takımlarından Rennes'te kiralık olarak geçirdi. Rennes'te 29 resmi karşılaşmada forma giyen Wahbi Khazri 11 kez de fileleri havalandırırken gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.



​SUNDERLAND'A KİRALAMA TEKLİFİ

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimle yaptığı görüşmede bu oyuncunun takıma kazandırılması istedi. Başkan Fikret Orman ve yönetici Umut Güner'in bu gelişmenin ardından Sunderland'ın kapısını çalarak kiralama teklifinde bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.