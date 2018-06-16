Phillip Cocu imzaya kaldı

Fenersbahçe'yi yeni sezonda kimin çalıştıracağı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Yaklaşık 10 gündür Phillip Cocu ile temasta olan sportif direktör Damien Comolli'nin Hollandalı teknik adamla büyük oranda anlaştığı, bazı küçük detayların masaya yatırılıp çözülmeye çalışıldığı bilgisine ulaşıldı.



​PHİLLİP COCU MENAJERİNİ YOLLADI

PhIllIp Cocu'nun menajeri Rob Jansen de dün Fenerbahçe yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Cocu'nun ise önümüzdeki hafta içinde veya hafta sonunda İstanbul'a geleceği de ifade edildi.



​PSV'NİN YENİ HOCASI BİLE BELLİ

HOLLANDA basını ile birlikte İngiliz The Telegraph gazetesi de Fenerbahçe ile Cocu arasındaki bağlantıyı doğruladı ve imzanın yakın olduğunu açıkladı. Hatta PSV'nin başına Van Bommel'in geçeceği bile yazıldı.



​KENDİ SİSTEMİNİ UYGULAYACAK

Bu arada Hollandalı hoca Cocu'nun da uzun zamandır Fenerbahçe'yi twitter'dan takip ettiği gelen haberler arasında. Cocu'nun F.Bahçe'de PSV'de uygulattığı 4-3-3 sistemini uygulatacağı da belirtiliyor.

COCU KİMDİR?

1970 doğumlu olan Phillip Cocu uzun yıllar Barceona'da oynadı. Hollanda Milli Takımı'nın bankosu oldu. Futbolu 2008'de Al Jazire'de bıraktı. 2014'ten beri PSV'nin hocası. Son 4 sezonda 3 şampiyonluğa imza attı.