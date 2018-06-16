Fenerbahçe Kulübü eski genel sekreteri ve asbaşkanı Mahmut Uslu'nun teknesi Bodrum'da yandı. Basketfaul.com'un servis ettiği habere göre yangında ciddi maddi hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının sebeninin araştırıldığı da gelen haberler arasında.
Mahmut Uslu’nun teknesi yandı
Etiketler: Bodrum , Mahmut Uslu , Fenerbahçe , yangın
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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