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’nun teknesi yandı

Mahmut Uslu’nun teknesi yandı
Fenerbahçe Kulübü eski genel sekreteri ve asbaşkanı Mahmut Uslu'nun teknesi Bodrum'da yandı. Basketfaul.com'un servis ettiği habere göre da ciddi maddi hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının sebeninin araştırıldığı da gelen haberler arasında.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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