Şampiyon Fenerbahçe Doğuş...Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi beşinci maçında dün Tofaş'ı konuk eden Sarı-Lacivertliler rakibini 94-64 mağlup etti ve seride durumu 4-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe böylelikle üst üste üçüncü, toplamda ise 9. şampiyonluğunu kazanmış oldu.



İKİNCİ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Dün akşamki maçta F.Bahçe ilk çeyreği Sloukas ve Vesely'nin skorer oyunuyla 25-12 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyunu domine eden Sarı-Lacivertliler soyunma odasına 45-26 önde girdi.



​TOFAŞ'A GEÇİT VERMEDİLER

Üçüncü çeyrekte Egehan ve Dixon'ın üç sayılık atışlarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen Fener, son periyoda 69-48 üstün girdi. F.Bahçe son çeyrekte da Tofaş'a şans tanımadı ve maçı 94-64 kazandı.



​AHMET'TEN TAM 19 SAYI

FENERBAHÇE Doğuş adına dün akşamki maçta 19 sayı kaydeden Ahmet Düverioğlu, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. F.Bahçe'de Wanamaker 11, Nunnaly ve Datome ise 9'ar sayı kaydetti.

OYUNCULARIM HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tofaş'a karşı kazanılan şampiyonluk sonrası, oyuncularından övgü ile bahsetti. Deneyimli çalıştırıcı, "Kadrodaki 12 oyuncunun da sayı atması hayalimdi ve oyuncularım bunu gerçeğe dönüştürdü. Eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yeni başkan Ali Koç'a da ayrıca teşekkür ediyorum"

ALİ KOÇ KUPAYI ALDI YILDIRIM'A TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe Doğuş'un lig şampiyonu olmasıyla Sarı-Lacivertliler'in yeni başkanı Ali Koç, ilk kupasını kazandı. Şampiyonluğun kazanılmasının ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamayla eski başkan Aziz Yıldırım'a bu başarıdaki katkılarından ötürü teşekkür edildi.