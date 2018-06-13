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Fernandao ’da

Fener yönetimi için kulübü Al Wheda ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Brezilyalı golcünün bonservis bedeli ise belirtilmedi

Fernandao Al Wehda’da
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü , kulübü Al Wehda'ya satıldı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Jose Fernando Viana de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır. Jose Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EMRE ÇOLAK İLE BULUŞTU
Fernandao'nun alacağı ücret ile 'nin kasasına girecek para açıklanmadı. Suudi Arabistan 1. Ligi'ne bu sezon yükselen kulübü bir süre önce ile de sözleşme imzalamıştı.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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