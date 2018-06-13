Fernandao Al Wehda’da

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, Suudi Arabistan kulübü Al Wehda'ya satıldı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Jose Fernando Viana de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır. Jose Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
EMRE ÇOLAK İLE BULUŞTU
Fernandao'nun alacağı ücret ile Fenerbahçe'nin kasasına girecek para açıklanmadı. Suudi Arabistan 1. Ligi'ne bu sezon yükselen Al Wehda kulübü bir süre önce Emre Çolak ile de sözleşme imzalamıştı.
EMRE ÇOLAK İLE BULUŞTU
Fernandao'nun alacağı ücret ile Fenerbahçe'nin kasasına girecek para açıklanmadı. Suudi Arabistan 1. Ligi'ne bu sezon yükselen Al Wehda kulübü bir süre önce Emre Çolak ile de sözleşme imzalamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.