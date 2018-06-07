;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Newcastle Skrtel için İstanbul'a geliyor
  2. Fener'de ilk bomba Jonathan Bamba

F.Bahçe’ye ağır fatura

F.Bahçe’nin son sportif direktörü Terraneo’nun göreve getirdiğ Viitor Pereira için , Sarı-Lacivertliler’e 1.9 milyon euroluk cez akesti...

F.Bahçe’ye ağır fatura
Fener'in son sportif direktörü Terraneo'nun göreve getirdiği Vitor Pereira için FIFA 1.9 milyon euroluk ceza kesti. 'lık olan davada Portekizli çalıştırıcı Pereira'nın talebinin 5 milyon euro olduğu, alacaklarının önemli br kısmından vazgeçtiği ve FIFA'nın sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik heyete 1.9 milyon Euro ödemeye mahkum ettiği bildirildi. yı yeni yönetim ödeyecek.
Etiketler: , , ,
  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ