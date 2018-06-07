F.Bahçe’ye ağır fatura

; 35 / 21 38 / 17 28 / 13 25 / 7 31 / 15 33 / 17 30 / 15 33 / 23 20 / 6 25 / 18 37 / 20 34 / 16 31 / 14 37 / 14 25 / 9 31 / 15 32 / 13 24 / 10 26 / 12 32 / 14 33 / 19 30 / 20 29 / 13 29 / 12 35 / 19 36 / 14 29 / 16 33 / 18 33 / 14 29 / 12 24 / 7 30 / 15 36 / 16 24 / 19 25 / 12 28 / 13 36 / 18 30 / 14 31 / 12 32 / 23 29 / 21 34 / 22 37 / 19 32 / 14 31 / 15 20 / 7 28 / 10 29 / 11 31 / 15 30 / 19 31 / 15 38 / 19 33 / 19 31 / 15 29 / 12 34 / 15 36 / 20 34 / 21 33 / 16 28 / 12 28 / 14 29 / 14 24 / 19 37 / 20 26 / 19 34 / 18 26 / 19 35 / 18 25 / 18 28 / 12 38 / 21 31 / 18 27 / 19 30 / 15 24 / 20 31 / 13 30 / 14 24 / 9 30 / 19 28 / 12 28 / 18 Fener'in
son sportif direktörü Terraneo
'nun
göreve getirdiği Vitor Pereira için FIFA 1.9 milyon euroluk ceza kesti. FIFA
'lık olan davada
Portekizli çalıştırıcı Pereira'nın talebinin 5 milyon euro olduğu
,
alacaklarının önemli
br kısmından vazgeçtiği
ve FIFA'nın
sarı lacivertli kulübün
Portekizli teknik heyete
1.9 milyon Euro
ödemeye mahkum ettiği
bildirildi. Ceza
yı yeni yönetim
ödeyecek.
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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