Söyleyene kadar akşam oluyor! Türkçede en uzun kelime nedir?
Kelime zenginliğiyle bilinen Türkçede kurallı biçimde türetilmiş en uzun kelime merak ediliyor. Şimdi bahsedeceğimiz 70 harfli kelime dilimizin eklemeli yapısının en çarpıcı örneklerinden biri. Peki Türkçe'nin en uzun kelimesi nedir? İşte anlamı yapısı ve dil bilimi açısından önemiyle Türkçenin en uzun kelimesi...
Türkçede bazı kelimeler var ki söylemesi oldukça zaman alıyor. Peki Türkçedeki en uzun kelime ne olabilir? İşte dilimizin sınırlarını zorlayan o kelime...
İşte Türkçenin En Uzun Kelimesi:
"Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine"
Toplam 70 harften oluşan bu kelime, Türkçede kurallı bir şekilde türetilebilen en uzun kelimelerden biri olarak kabul ediliyor.
Elbette günlük kullanımda karşılaşmanız pek mümkün değil ama dil bilgisi açısından doğru ve geçerli bir sözcük.