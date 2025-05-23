Söyleyene kadar akşam oluyor! Türkçede en uzun kelime nedir?

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 17:22

Türkçe de bazı kelime ler var ki söylemesi oldukça zaman alıyor. Peki Türkçedeki en uzun kelime ne olabilir? İşte dilimizin sınırlarını zorlayan o kelime...

(Takvim Foto Arşiv)

İşte Türkçenin En Uzun Kelimesi:

"Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine"

Toplam 70 harften oluşan bu kelime, Türkçede kurallı bir şekilde türetilebilen en uzun kelimelerden biri olarak kabul ediliyor.

Elbette günlük kullanımda karşılaşmanız pek mümkün değil ama dil bilgisi açısından doğru ve geçerli bir sözcük.