takvim-logo

Söyleyene kadar akşam oluyor! Türkçede en uzun kelime nedir?

Kelime zenginliğiyle bilinen Türkçede kurallı biçimde türetilmiş en uzun kelime merak ediliyor. Şimdi bahsedeceğimiz 70 harfli kelime dilimizin eklemeli yapısının en çarpıcı örneklerinden biri. Peki Türkçe'nin en uzun kelimesi nedir? İşte anlamı yapısı ve dil bilimi açısından önemiyle Türkçenin en uzun kelimesi...

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Söyleyene kadar akşam oluyor! Türkçede en uzun kelime nedir?

Türkçede bazı kelimeler var ki söylemesi oldukça zaman alıyor. Peki Türkçedeki en uzun kelime ne olabilir? İşte dilimizin sınırlarını zorlayan o kelime...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İşte Türkçenin En Uzun Kelimesi:

"Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine"

Toplam 70 harften oluşan bu kelime, Türkçede kurallı bir şekilde türetilebilen en uzun kelimelerden biri olarak kabul ediliyor.

Elbette günlük kullanımda karşılaşmanız pek mümkün değil ama dil bilgisi açısından doğru ve geçerli bir sözcük.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Anlamı Ne?

Bu kelime, özünde "başarısız kılmak" anlamına gelen "muvaffakiyetsizleştirmek" fiiline ardışık ekler getirilerek oluşturulmuştur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Braz kafa karıştırıcı olabilir ama bu kelime Türkçenin eklemeli yapısının ne kadar güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu Kelimeler Nasıl Oluşuyor?

Türkçe, eklemeli bir dil olduğu için sözcük köklerine çok sayıda ek getirerek yepyeni kelimeler türetmek mümkündür.

Bu durum kelime sayısını artırmak yerine kelime uzunluklarını artırır.