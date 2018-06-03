Listede ‘Galatasaraylı’ iddiası

BAŞKAN adayı Ali Koç'un listesinde yer alan Burhan Karaçam'ın Galatasaraylı olduğu iddiası genel kurulda tartışmalara neden oldu. Ali Koç'un listesinde yer alan Burhan Karaçam'ın 1980 yılında G.Saray'a üye olduğu, 1995 yılında ise üyelikten ayrıldığı ortaya çıktı. Ardından da Fenerbahçe kongre üyesi oldu.