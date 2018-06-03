BAŞKAN adayı Ali Koç'un listesinde yer alan Burhan Karaçam'ın Galatasaraylı olduğu iddiası genel kurulda tartışmalara neden oldu. Ali Koç'un listesinde yer alan Burhan Karaçam'ın 1980 yılında G.Saray'a üye olduğu, 1995 yılında ise üyelikten ayrıldığı ortaya çıktı. Ardından da Fenerbahçe kongre üyesi oldu.
Listede ‘Galatasaraylı’ iddiası
Ali Koç’un listesinde yer alan Burhan Karaçam tartışmaya neden oldu
Etiketler: Ali Koç , Burhan Karaçam , Fenerbahçe , Galatasaraylı
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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