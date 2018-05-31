Esteban gönderiliyor

Trabzonspor'a 2015-16 sezonunda transfer olan ve 550 bin bin Euro garanti ücret alan kaleci Esteban Alvrado'nun menajeri Trabzon'a çağrıldı. Oyuncunun menajeri ile görüşecek olan Bordo-Mavili Yönetim menajerden oyuncuya yeni bir kulüp bulmasını isteyeceği öğrenildi.
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Trabzonspor Yönetimi, Kosta Rikalı kalecinin menajerini Trabzon’a çağırdı
Etiketler: Trabzon , Trabzonspor , Esteban
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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