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spor Yönetimi, Kosta Rikalı kalecinin menajerini Trabzon’a çağırdı

Esteban gönderiliyor
Trabzonspor'a 2015-16 sezonunda transfer olan ve 550 bin bin Euro garanti ücret alan kaleci Esteban Alvrado'nun menajeri 'a çağrıldı. Oyuncunun menajeri ile görüşecek olan Bordo-Mavili Yönetim menajerden oyuncuya yeni bir kulüp bulmasını isteyeceği öğrenildi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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