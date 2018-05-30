Galatasaray'da 2. kez başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve yönetimi dün mazbatalarını aldı... Tören sonrası basın toplantısı düzenleyen Cengiz, "UEFA ile anlaşmayı bitirmek üzereyiz. Fenerbahçemiz ve Beşiktaşımız ne sınırlama aldıysa hemen hemen benzer durum bize de uygulanacak. Detayı imza atınca anlatacağım" diye konuştu. Taraftarlara çağrıda bulunan Cengiz, "Mağazalara, kombinelere hücum edin. Taraftarı olmayan bir Galatasaray yok hükmümdedir" dedi. Fatih Terim'e iki saat süren bir toplantı yaptığını da söyleyen Başkan Cengiz, "Hocam bana 'Sayın başkanım ister transfer yaparsınız, isterseniz yapmazsınız, fark etmez. Zaten dünyanın en rahat teknik direktörü benim, kulübede 2-3 kişi var, zorlanmıyorum' dedi" ifadesini kullandı.
Mağazalara hücum edin!
Mazbatasını alan Başkan Cengiz, “Taraftarı olmayan bir G.Saray yok hükmündedir” diye konuştu
Etiketler: mustafa cengiz , Fatih Terim , UEFA , Galatasaray , Beşiktaşımız , Fenerbahçemiz , Mağazalara , taraftarı
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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