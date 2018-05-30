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hücum edin!

Mazbatasını alan Başkan Cengiz, “ olmayan bir G.Saray yok hükmündedir” diye konuştu

Mağazalara hücum edin!
Galatasaray'da 2. kez başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve yönetimi dün mazbatalarını aldı... Tören sonrası basın toplantısı düzenleyen Cengiz, "UEFA ile anlaşmayı bitirmek üzereyiz. Fenerbahçemiz ve Beşiktaşımız ne sınırlama aldıysa hemen hemen benzer durum bize de uygulanacak. Detayı imza atınca anlatacağım" diye konuştu. Taraftarlara çağrıda bulunan Cengiz, ", kombinelere hücum edin. olmayan bir Galatasaray yok hükmümdedir" dedi. Fatih Terim'e iki saat süren bir toplantı yaptığını da söyleyen Başkan Cengiz, "Hocam bana 'Sayın başkanım ister transfer yaparsınız, isterseniz yapmazsınız, fark etmez. Zaten dünyanın en rahat teknik direktörü benim, kulübede 2-3 kişi var, zorlanmıyorum' dedi" ifadesini kullandı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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