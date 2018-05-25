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3’ünü isteyen bizle konuşacak

, Burak, Sosa ve Kucka için dikkat çekici bir açıklama yayınladı

3’ünü isteyen bizle konuşacak
Trabzonspor, başta Burak Yılmaz, Jose Ernesto Sosa ve Juraj Kucka olmak üzere transferde adı geçen diğer bazı futbolcuların sözleşmeli oyuncuları olduğunu ve bu isimlerin yeni sezon kamp kadrosunda yer alacağını açıkladı. Açıklama şöyle devam etti: "Trabzonspor bugüne kadar kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncularla ilgili görüşmeleri muhatap kulüplerle sürdürmüştür. Bu davranışı ilke edinen kulübümüz aynı yaklaşımı oyuncularımıza talip olan kulüplerden de beklemektedir."
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