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Dev ekran statta değil Vadi ’da

Yönetim, platformun zemine zarar vereceği ihtimali nedeniyle organizasyonun yerinde değişikliğe gitti...

Dev ekran statta değil Vadi İstanbul’da
Taraftarların Göztepe maçını bir arada izlemesi için TT Stadı'na dev bir erkan koymayı düşünen Galatasaray yönetimi geri adım attı... Uzmanlar, kurulacak dev platformun zeminde kalıcı hasar bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine yönetim, dev ekranı stadın hemen yanındaki Vadi İstanbul konser alanına koymaya karar verdi. Organizasyonla ilgili dün resmi açıklama da yapıldı.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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