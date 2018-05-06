Süper Lig'de düşmeme savaşı veren 2 ekibin kapışmasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek ligde kalma yolunda dev bir adım attı. Başkent ekibi ise bu sonuçla ligde kalma umutlarını iyice azalttı. Karşılaşmanın 78. dakikasında sahneye çıkan Doukara Antalyaspor'u deplasmanda galibiyete taşıyan golü kaydetti.: 0-1. Maç bitiminde G.Birliği'nin hocası Ümit Özat istifa etti.
Gençler yenildi Özat bıraktı
Antalya, G.Birliği’ni Doukara ile devirerek rahatladı. Başkent ekibinin hocası Ümit Özat istifa etti
Etiketler: Ümit Özat , Gençlerbirliği
- 06 Mayıs 2018, Pazar
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