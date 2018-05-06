Gençler yenildi Özat bıraktı

Süper Lig'de düşmeme savaşı veren 2 ekibin kapışmasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek ligde kalma yolunda dev bir adım attı. Başkent ekibi ise bu sonuçla ligde kalma umutlarını iyice azalttı. Karşılaşmanın 78. dakikasında sahneye çıkan Doukara Antalyaspor'u deplasmanda galibiyete taşıyan golü kaydetti.: 0-1. Maç bitiminde G.Birliği'nin hocası Ümit Özat istifa etti.