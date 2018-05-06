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Fener'i heyecan sardı

kalan 3 maçını kazanırsa 9 yıl aradan sonra Şampiyolanr Ligi fırsatını ele geçirecek. ’ın olası yenilgisinde şampiyonulk şansı doğacak

Feneri heyecan sardı
'in puan kaybının ardından gözler - spor maçına çevrildi. Fenerbahçe ligde kalan 3 maçını kazanırsa 9 yıl aradan sonra i'ne katılma fırsatını yakalayacak. 'ın olası yenilgisinde ise şampiyonyluk şansı doğacak. Fenerbahçe bugün Bursa'yı 5 farklı yenerse maç fazlasıyla da olsa lider olacak! Fenerbahçe-Bursaspor maçı saat 16.00'da başlayacak. 'un yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar dışında eksik yok.
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