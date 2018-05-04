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Yol Durumu
  1. Türkiye ekonomisi büyüdü futbolumuz yükseldi
  2. Taraftara kızamam

Böyle bir ülke Euro 2024’e ev sahipliği yapmalı

Aslan’ın yıldızı , “Burası bir ülkesi. ’nda ev sahipliği yapmalı” dedi

Böyle bir ülke Euro 2024’e ev sahipliği yapmalı
Uluslararası Ekonomi Forumu'na Galatasaraylı Gomis, Beşiktaşlı Babel ve Başakşehirli Adebayor da katıldı. Türkiye'ye geldiği zaman çok güzel karşılandığını söyleyen , Burada çok güzel karşılandım. Her hafta Galatasaray stadında ve dış sahada oynamak çok keyifli. Burası çok güzel bir futbol ülkesi. Umarım 'nda ev sahipliği yapar" dedi. Panelde konuşan Babel de, "'in bir süre sonra İtalya ve İspanya ile rekabet edecek düzeye gelebileceğini düşünüyorum" diye konuştu. Adebayor ise, Türkiye'de futbol anlamında eksik birşey olmadığını vurgulayarak, " Lig gittikçe büyüyor. Tutkulu taraftarlar var" dedi.



GENÇ İSİMLERE ŞANS TANINSIN
Panelde konuşan Gomis, Türkiye'de genç oyunculara daha fazla şans tanınmasının gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE EKSİK YOK
Adebayor Türkiye'de futbol anlamında eksik birşey olmadığını vurgulayarak, "Burası harika bir lig" dedi.
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