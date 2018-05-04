Böyle bir ülke Euro 2024’e ev sahipliği yapmalı

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na Galatasaraylı Gomis, Beşiktaşlı Babel ve Başakşehirli Adebayor da katıldı. Türkiye'ye geldiği zaman çok güzel karşılandığını söyleyen Gomis, Burada çok güzel karşılandım. Her hafta Galatasaray stadında ve dış sahada oynamak çok keyifli. Burası çok güzel bir futbol ülkesi. Umarım Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda ev sahipliği yapar" dedi. Panelde konuşan Babel de, "Süper Lig'in bir süre sonra İtalya ve İspanya ile rekabet edecek düzeye gelebileceğini düşünüyorum" diye konuştu. Adebayor ise, Türkiye'de futbol anlamında eksik birşey olmadığını vurgulayarak, " Lig gittikçe büyüyor. Tutkulu taraftarlar var" dedi.
GENÇ İSİMLERE ŞANS TANINSIN
Panelde konuşan Gomis, Türkiye'de genç oyunculara daha fazla şans tanınmasının gerektiğini ifade etti.
TÜRKİYE'DE EKSİK YOK
Adebayor Türkiye'de futbol anlamında eksik birşey olmadığını vurgulayarak, "Burası harika bir lig" dedi.
GENÇ İSİMLERE ŞANS TANINSIN
Panelde konuşan Gomis, Türkiye'de genç oyunculara daha fazla şans tanınmasının gerektiğini ifade etti.
TÜRKİYE'DE EKSİK YOK
Adebayor Türkiye'de futbol anlamında eksik birşey olmadığını vurgulayarak, "Burası harika bir lig" dedi.
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