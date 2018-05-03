50 bin kişilik duvar

TT Stadı'ndaki harika performansıyla şampiyonluğa koşan Galatasaray, taraftarının önünde rakiplere sahayı dar ediyor... Evindeki 16 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Sarı-Kırmızılılar, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Evindeki 16 maçın 9'unda kalesini gole kapatan Galatasaray, son 7 iç saha karşılaşmasında sadece 2 gol yedi. Bu goller de duran toplardan geldi. Cimbom, TT Stadı'nda akan oyundan son golü 9 Aralık 2017'de Akhisar önünde yedi. Sivas, Kasımpaşa, F.Bahçe, Alanya, Osmanlı, Antalya, Bursa ve Başakşehir ve Beşiktaş, 50 bin kişilik duvarı geçemedi.
AKHİSAR MAÇINA AKIN EDİYORLAR!
G.SARAYLI taraftarlar şampiyonluk yarışında çok kritik olan Akhisar maçına büyük ilgi gösteriyor. Taraftarların, Akhisar tribününden de bilet alacağı ve statta 10 bin Sarı- Kırmızılı taraftarın olacağı öğrenildi.
AKHİSAR MAÇINA AKIN EDİYORLAR!
G.SARAYLI taraftarlar şampiyonluk yarışında çok kritik olan Akhisar maçına büyük ilgi gösteriyor. Taraftarların, Akhisar tribününden de bilet alacağı ve statta 10 bin Sarı- Kırmızılı taraftarın olacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.