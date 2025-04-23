THY’den İstanbul depremi sonrası ek seferler: Tavan fiyat 1750 TL olarak belirlendi

Türk Hava Yolları, İstanbul'daki depremler sonrası ek seferler gerçekleştirileceğini açıkladı.







TAVAN FİYAT 1750 TL OLARAK BELİRLENDİ

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."