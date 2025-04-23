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İstanbul'daki 6.2'lik deprem Tekirdağ'da paniğe yol açtı! Kimi balkondan atladı kimi ayağını burktu

İstanbul Silivri merkezli 6.2'lik şiddetli depremin paniği de büyük oldu. İstanbul'da balkondan atlayan 151 kişi yaralandı. Tekirdağ Çerkezköy'de ise balkondan atlayanlar, koşarken ayağını burkanlar oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:16 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:45
İstanbul’daki 6.2’lik deprem Tekirdağ’da paniğe yol açtı! Kimi balkondan atladı kimi ayağını burktu

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İstanbul en büyüğü 6.2 ile olmak üzere 5.9 ve 4.9'luk depremlerle sarsıldı. Milyonlarca kişi panikle sokaklara döküldü. Megakentte kriz masası kuruldu. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı.

Deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildi.

Depremin kendisi gibi paniği de büyük oldu. İstanbul Valiliği panikle yüksekten atlayan 151 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tekirdağ'da sarsıntı anında kafelerde kaos


ÇERKEZKÖY'DE 3 YARALI

Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır ilçesi Çerkezköy'de de balkondan atlayanlar, koşarken ayağını burkanlar oldu.

Depreme Veliköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanan bir kişi paniğe kapılarak ikinci kattan aşağı atladı. İlçe merkezindeki bir kişi de alçak bir noktadan atlayarak, diğer kişi de koşarken ayağını burkması sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olumsuz bir durum yaşanmadı

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, ilçede olumsuz bir durum yaşanmadığını ifade ederek; "Paniğe bağlı bir vatandaş Veliköy'de yüksekten atlamış. Bir kişi alçak bir noktadan, başka bir kişi ise koşarken ayağını burkması sonucu hafif yaralandı. Durumları iyi. Hepimize tekrar geçmiş olun" dedi.

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