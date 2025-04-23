Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı!

İstanbul'da peş peşe depremler (AJANSLAR) Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir deprem. İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimiz bölgede ve Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen bir olay. Depremin ana kolda mı yoksa yan kolda mı gerçekleştiği henüz net değil. Fay çözümünün birkaç saat içinde yayımlanması, bu konuda önemli bilgiler sağlayacaktır. Depremin, İstanbul'u etkileyebilecek fay hattı üzerinde olduğunu düşünüyoruz."

İstanbul'da peş peşe depremler (AJANSLAR) GÖRÜR UYARIDA BULUNURKEN DEPREM OLDU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulunurken deprem oldu. Görür, sosyal medya hesabından 12.53'te şu paylaşımda bulunmuştu: "12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."

İstanbul'da peş peşe depremler (AJANSLAR) SESLER BİLE GELDİ İstanbul'da Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıyla ilgili yorumlarda bulundu. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Öncelikle şunu söyleyelim 3,9'u Haktan'la birlikte yorumlarken yerinin kritik olduğunu söylemiştik. Benzer şekilde 2019'da aynı yerde 5,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Gelecek İstanbul, Marmara depremi konusunda başlangıç noktası olabileceği için endişeli bir yer olduğunu söylemiştik. Nitekim ardından 6,2 büyüklüğünde deprem olduğunu söyleyelim. Bu büyüklük önemli. Ben Maltepe'de bir gökdelende bunu çok rahat hissettim. Sesler bile geldi. Daha zayıf zeminlerde bu daha çok hissedilmiş olabilir. Kırsal kesimdeki yapılarda hasar da meydana gelmiş olabilir. 6,2 çünkü yıkıcılığı olan bir deprem. Mutlaka iyi incelendikten sonra bazı hasarlar da görülebilir.

İstanbul'da peş peşe depremler (AJANSLAR) "TEYAKKUZ ALTINDA OLMAKTA FAYDA VAR"

6,2'lik deprem daha büyük bir depremin öncüsü değilse bu bile hafif hasarlar meydana getirebilir yapılarda. Tabi iyi mühendislik görmüş yapıları bahsetmiyorum. Kırsal kesimlerde özellikle 6,2'lik deprem hasar vermiş olabilir. Yine de teyakkuz halinde olmakta fayda var. Depremin kendisi bile hasar verebildiğine göre daha büyük bir deprem de beklenebilecek bir nokta. Dolayısıyla biraz teyakkuz altında olmakta yarar var. Dışarıda duruyorsak da evlerin önünde falan beklememek gerekiyor. Açık alanlarda durmak daha yararlı olabilir.

İstanbul'da peş peşe depremler (AJANSLAR) UZMANLAR UYARMIŞTI

Marmara'da beklenen depremle ilgili Hurriyet.com.tr'den İsmail Sarı'ya konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun yarı sistematik domino etkisi davranışı nedeniyle 1999 depremi sonrası, Doğu Marmara'dan Orta ve Batı Marmara'ya doğru stres arttı ve Marmara'da büyük deprem beklentisi bilimsel olarak ortaya kondu" ifadelerini kullanmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN