Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre İstanbul'da peş peşe iki deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre İstanbul'da peş peşe iki deprem oldu.
Silivri'deki 3.9'luk deprem sonrası meydana gelen depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Silivri açıklarında olduğu bildirildi. Derinliği 6.92 km olarak açıklandı. Deprem sonrası uzmanlardan da peş peşe açıklama geldi.
SON DEPREM BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Tüysüz, bu depremin bir "öncü" niteliğinde olup olmadığı konusunda "Bu depremin öncü olduğunu söylemek için henüz erken. Büyük bir deprem beklentisi bu bölgede mevcut, ancak bir olayın öncü olduğunu anlamak zaman alır. Şu anki verilere göre bu deprem bağımsız bir olay gibi görünüyor" dedi.
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önemli bir deprem. İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimiz bölgede ve Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen bir olay. Depremin ana kolda mı yoksa yan kolda mı gerçekleştiği henüz net değil. Fay çözümünün birkaç saat içinde yayımlanması, bu konuda önemli bilgiler sağlayacaktır. Depremin, İstanbul'u etkileyebilecek fay hattı üzerinde olduğunu düşünüyoruz."
GÖRÜR UYARIDA BULUNURKEN DEPREM OLDU
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulunurken deprem oldu. Görür, sosyal medya hesabından 12.53'te şu paylaşımda bulunmuştu:
"12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."
SESLER BİLE GELDİ
İstanbul'da Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıyla ilgili yorumlarda bulundu.
İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Öncelikle şunu söyleyelim 3,9'u Haktan'la birlikte yorumlarken yerinin kritik olduğunu söylemiştik. Benzer şekilde 2019'da aynı yerde 5,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Gelecek İstanbul, Marmara depremi konusunda başlangıç noktası olabileceği için endişeli bir yer olduğunu söylemiştik. Nitekim ardından 6,2 büyüklüğünde deprem olduğunu söyleyelim. Bu büyüklük önemli. Ben Maltepe'de bir gökdelende bunu çok rahat hissettim. Sesler bile geldi. Daha zayıf zeminlerde bu daha çok hissedilmiş olabilir. Kırsal kesimdeki yapılarda hasar da meydana gelmiş olabilir. 6,2 çünkü yıkıcılığı olan bir deprem. Mutlaka iyi incelendikten sonra bazı hasarlar da görülebilir.
"TEYAKKUZ ALTINDA OLMAKTA FAYDA VAR"
6,2'lik deprem daha büyük bir depremin öncüsü değilse bu bile hafif hasarlar meydana getirebilir yapılarda. Tabi iyi mühendislik görmüş yapıları bahsetmiyorum. Kırsal kesimlerde özellikle 6,2'lik deprem hasar vermiş olabilir. Yine de teyakkuz halinde olmakta fayda var. Depremin kendisi bile hasar verebildiğine göre daha büyük bir deprem de beklenebilecek bir nokta. Dolayısıyla biraz teyakkuz altında olmakta yarar var. Dışarıda duruyorsak da evlerin önünde falan beklememek gerekiyor. Açık alanlarda durmak daha yararlı olabilir.
UZMANLAR UYARMIŞTI
Marmara'da beklenen depremle ilgili Hurriyet.com.tr'den İsmail Sarı'ya konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun yarı sistematik domino etkisi davranışı nedeniyle 1999 depremi sonrası, Doğu Marmara'dan Orta ve Batı Marmara'ya doğru stres arttı ve Marmara'da büyük deprem beklentisi bilimsel olarak ortaya kondu" ifadelerini kullanmıştı.