Londra’da son dakikada kriz: Ukrayna görüşmesi iptal! Rubio reddetmişti JD Vance ültimatom verdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılması planlanan Ukrayna görüşmeleri iptal edildi.

LONDRA'DAKİ GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLDİ

İngiltere, Almanya, Fransa, ABD ve Ukrayna dışişleri bakanlarının katılacağı görüşmeler ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun son dakikada görüşmeye katılmayacağını açıklamasıyla toplantı iptal edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Reuters

ABD'Lİ BAKAN KATILMAYI REDDETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun zirveye katılmayacağını açıklamasının ardından, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına son vermeyi amaçlayan Londra'daki büyük toplantının düzeyi düşürüldü. Bu durum, Washington ile Kiev arasında Rusya işgali altındaki Kırım'ın geleceği konusunda yaşanan gerginliği daha da tırmandırdı.

Rubio'nun Ukraynalı, İngiliz ve Avrupalı yetkililerle yapılacak görüşmelere katılması bekleniyordu ancak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce salı günü yaptığı açıklamada, "lojistik sorunlar" nedeniyle Rubio'nun artık katılmayacağını söyledi.

LONDRA DOĞRULADI

Londra Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü toplantının ertelendiğini doğruladı. Bakanlık gazetecilere gönderdiği mesajda, "Resmi düzeydeki görüşmeler devam edecek ancak bunlar medyaya kapalı" ifadelerine yer verdi.

JD VANCE: HEM RUSLARA HEM UKRAYNALILARA TEKLİFTE BULUNDUK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, çarşamba günü Hindistan'a yaptığı ziyarette basın mensuplarına "Hem Ruslara hem de Ukraynalılara çok açık bir teklifte bulunduk ve artık ya evet demeleri ya da ABD'nin bu süreçten çekilmesi zamanı geldi. Olağanüstü miktarda diplomasi ve yerinde çalışma yürüttük." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters

Bruce, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg'un bunun yerine Londra'da ABD'yi temsil edeceğini söyledi. Görüşmeler, geçen hafta Paris'te ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'dan yetkililerin ateşkes için bir ABD çerçevesini görüştüğü bir toplantının ardından gerçekleşti.