ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Bugüne kadar 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Karadeniz ekibi, 9 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, ilk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazandı. Son şampiyonluğunu ise 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek elde etti.

Trabzonspor; Beşiktaş (2 kez), Gençlerbirliği (2 kez), Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı oynadığı finallerde Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.