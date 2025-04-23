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ZTK'da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın adını finale yazdırdığı Türkiye'nin Kupası'nda ikinci bilet sahibini bulacak. Kazananın adını finale yazdıracağı mücadelede Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:46
ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında 24 Nisan Perşembe günü Göztepe'yi ağırlayacak.

Bordo mavili ekip geçen sezonun ardından adını yeniden finale yazdırmak istiyor.

ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Bugüne kadar 16 kez Türkiye Kupası finali oynayan Karadeniz ekibi, 9 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, ilk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazandı. Son şampiyonluğunu ise 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek elde etti.

Trabzonspor; Beşiktaş (2 kez), Gençlerbirliği (2 kez), Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a karşı oynadığı finallerde Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

HEDEF 10. KUPA

Bordo-mavililer, en son 4 sezon önce kupayı kazanmasının ardından bu sezon final biletini alarak 10. kez şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Takım, kupayı yeniden Karadeniz'e getirmenin planlarını yapıyor.

ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

TEKKE İLE ZAFERE DOĞRU

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, göreve geldikten sadece 44 gün sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselme fırsatı yakaladı. 11 Mart'ta imza atan Tekke, çeyrek finalde Sipay Bodrum FK'yı uzatma bölümünde 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Genç teknik adam, kulüpteki ilk teknik direktörlük deneyiminde kupa hedefine ulaşmak istiyor.

ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

DOĞAN'IN İKİNCİ FİNALİ OLABİLİR

Trabzonspor, Göztepe'yi geçmesi halinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan yönetiminde ikinci kez Türkiye Kupası finaline yükselecek. Başkanlık görevine 26 Mart 2023'te seçilen Doğan, daha önce yöneticilik döneminde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Bu sezonki olası final, başkanlık dönemindeki ilk kupa hedefi olacak.

ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

FIRTINA İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. 26 Ekim 2024 tarihinde ligde oynanan mücadeleyi Göztepe İzmir'de 2-1 kazandı. 29 Mart 2025'teki randevu ise Trabzon'da 1-1 sona erdi.

Karadeniz temsilcisi bu sezon rakibini ilk kez yenmek ve finale çıkmak için sahada mücadele verecek.

ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Mustafa, Batagov, Savic, Ozan, Lundstram, Zubkov, Nwakaeme, Cham ve Banza.

Göztepe : Lis, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, İsmail Köybaşı, Hugo, Tijanic, Emersonn, Romulo.

ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler

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